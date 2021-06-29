الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق داخل مصنع للولاعات فى بني سويف (صور)

حريق داخل مصنع للولاعات
حريق داخل مصنع للولاعات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، الثلاثاء، من إخماد حريق شبّ في مصنع للولاعات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى شمال المحافظة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، بينما تسبب الحريق في الإضرار بالمصنع، ورجحت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق قد يرجع إلى ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار كشف ملابسات وأسباب الحريق.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع الولاعات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده وإخطار مرفق هيئة الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة الواسطى والعاملين في المصنع.

وتبين نشوب حريق داخل المصنع أثناء استراحة العمال، حيث تبين تواجد 35 عاملًا وقت الحريق، وأن الحريق أتى على جزء كبير من محتويات المصنع دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إلى مكان الحريق يرافقه رئيس منطقة كوم أبوراضي الصناعية وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بقيادة المقدم محنوظ فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق،  مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

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بني سويف محافظة الحماية المدنية سيارات الإطفاء أمن بني سويف شرطة النجدة ماس كهربائي

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مصر القوية

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