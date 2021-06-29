الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شوقي» يطمئن أولياء الأمور: تعاونا مع وزارة الصحة لتأمين اللجان والطلاب

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعاون مع وزارة الصحة لتأمين اللجان والطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا.

وناشد الوزير أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعدم التواجد أمام اللجان الامتحانية، قائلا: "نترك الأولاد تمتحن بهدوء".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بديوان عام الوزارة، لكشف تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً لجدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:


- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات


-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة


- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات


- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات


- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم


- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات


- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات


- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.


جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي


وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:


- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

 

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

 

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

 

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

 

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

 

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

 

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة


- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة


- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات


- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وزارة الصحة امتحانات مؤتمر وزير التربية والتعليم ساعات الأربعاء اللغة العربية

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وائل لطفي

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