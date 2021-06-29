الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شوقي» يحذر الطلاب من الغش: سنطبق القانون بشدة.. والنتائج مبهرة

طارق شوقي،
طارق شوقي،

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك مشاورات مع التعليم العالي، لفصل تنسيق إيه إس تي، عن أي تنسيق آخر مثل السات وإي سي تي.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة، أن هناك منصات ونماذج استرشادية على التلفزيون وموقع وزارة التعليم، وسوف يؤدي الطلاب أداء جيدا، والمطلوب هو التحضير الجيد.

وقال الدكتور طارق شوقي: "من يحاول الغش يفكر أكثر من مرة، سوف نطبق عليه القانون بشدة، والنتائج سوف تكون مبهرة، وكل شيء معد لامتحانات سهلة".

يذكر أنه من المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو القادم، ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:


- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات


- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة


- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة


- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم


- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات


- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات


- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ٢ ساعة


- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة


- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات


- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة


وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:


- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات


-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة


- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات


- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات


- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم


- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات


- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات


- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

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