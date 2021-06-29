رسميًا.. اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

قررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفًا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الجديد قبل قيادته للمران الأول مع الفريق بملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وبهدف الحديث معه حول أهداف النادي وخططه للمرحلة المقبلة، كما رحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي بالمدرب الجديد، وتمنى أن يقود الفريق لتحقيق كل أهداف النادي المطلوبة.