يعمل فران.. قصة كفاح طالب إعدادي بقرية طبهار بالفيوم (صور)

كرّم عصام النعيمي، مدير إدارة إبشواي التعليمية بالفيوم، الثلاثاء، الطالب يوسف شعبان سعيد عيد متولي الذى تفوق فى دراسته وحصل على المركز الثاني فى الشهادة الإعدادية رغم ظروفه الصعبة.

ويوسف شعبان من الطلاب المكافحين حيث تكفل بأن يعمل ويكد ويجتهد في الدراسة حتى يحقق حلم والده في الالتحاق بالمدرسة الثانوية العامة قائلاً إنه كان يعمل قبل الفجر في أحد الأفران القريبة من منزله ويأتي في السابعة صباحًا ويتناول الإفطار ويذهب إلى المدرسة بعد ذلك ويقصد المنزل حتى يستذكر دروسه جيدًا، وينام في الثانية عشر منتصف الليل حتى يستيقظ في الخامسة فجرًا ليذهب إلى العمل كل يوم.

يواصل يوسف حديثه:"كنت أتكفل بمصاريف الدروس والمجموعات والملبس من خلال اجره اليومي من المخبز، كما كنت أتمنى أن أحقق حلم أبي وبعد أن حصلت على ٢٧٩ درجة في الشهادة الإعدادية واقتنصت لقب الثاني أتمنى أن احصل على لقب الاول في المرحلة الثانوية، مختتمًا حديثه: “أتمنى أن التحق بكلية الطب، ولدى حلم وأسعى بكل التعب والاجتهاد لكى أحقق أمل والدي”.

الطالب يوسف شعبان سعيد

الطالب يوسف شعبان سعيد

الطالب يوسف شعبان سعيد

FB_IMG_1624983821694

FB_IMG_1624983824109