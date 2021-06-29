وزير التعليم: الامتحانات «إلكترونية وورقية».. ومطمئنون لكفاءة البنية التحتية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تملك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة بنسبة 100%، ومطئنون لكفاءة المنظومة، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستجري إلكترونيا وورقيا، لافتا إلى أنه تم الاطمئنان من كفاءة البنية التحتية لـ1790 مدرسة ثانوية سيجري بها امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة، أن أداء الطلاب العلمي في تصحيح البابل شيت، قائلا: "عايز اطمن أهلهم إن أولادهم أدوا أداء حسنا".

وتابع الوزير: لاحظنا أن هناك توتر لدى بعض الطلاب أثناء الإجابة على الامتحان عبر التابلت، كما أنه تم رصد 1981 تابلت تم تهكيره.

يذكر أنه من المقرر أن ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو القادم، ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.