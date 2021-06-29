صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

شهد حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات، اليوم، بحضور يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، ونورا الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، عدة طقوس، جرت وسط مراسم رسمية.

ووصل «لابيد» صباح اليوم إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، برعاية أمريكية العام الماضي.

وعقدت مراسم رسميا لاستقباله، وتتضمن الزيارة عدة أحداث، بجانب حضوره حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وكذلك سيفتتح لابيد القنصلية الإسرائيلية في دبي، غدا الأربعاء، بالإضافة إلى افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو".

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات

وأعلن لابيد افتتاح السفارة الإسرائيلية، اليوم، في مراسم رسمية بحضور نورا الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، وعدد من دبلوماسيي الجانبين.

وقام لابيد بـ"قص شريط" بوابة السفارة الإسرائيلية في الإمارات ليعلن افتتاحها رسميا.

ورافق لابيد، في حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات، عدد من الدبلوماسيين الإسرائيلين، أبرزهم إيلون أوشبيز مدير عام وزارة الخارجية، وإيتان نائع المبعوث الإسرائيلي لدى أبو ظبي.

صلاة يهودية لوضع “ميزوزاه” رمز وحدانية الرب

وارتدى لابيد "الكيباه" - القبعة الصغيرة التي تمثل غطاء الرأس لدى اليهود - خلال تأدية ليفي دوشمان الحاخام اليهودي لدى الإمارات، صلاة مباركة خاصة لوضع الـ "ميزوزاه" على باب السفارة الإسرائيلية الجديدة في أبو ظبي.

والـ"ميزوزاه" هي تميمة يهودية يجب وضعها عند الأبواب، في المنازل وأماكن العمل، وينقش عليها اسم الله وأيات من التوراة للتذكير بوحدانية الرب، وغيرها.

لابيد يشكر نتنياهو على اتفاقية التطبيع مع الإمارات

وأكد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، خلال المراسم، أن افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات هي لحظة تاريخية.

وقال: "أهنئ نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأود أن أشكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي كان مهندس اتفاقيات التطبيع (سلام إبراهيم)، وكذلك أشكر وزير الخارجية السابق جابي أشكنازي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن".

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي.

تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات 4 مرات

وحاول نتنياهو، خلال وجوده كرئيس للحكومة الإسرائيلية، أن يكون أول مسؤول يجري زيارة رسمية إلى الإمارات، ومنع أشكنازي وعدد من الوزراء من السفر إلى هناك قبله.

وجرى ترتيب زيارة نتنياهو إلى الإمارات ولكن تم تأجيلها أربع مرات بسبب وقف الحركة الجوية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك بسبب الأوضاع السياسة في إسرائيل وحل الكنيست وعقد انتخابات مبكرة.

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات

افتتاح السفارة الإسرائيلية في الإمارات