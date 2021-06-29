الجالية المصرية فى إيطاليا تهنئ السيسى بذكرى 30 يونيو

هنأت الجالية المصرية في إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.



وطالب المهندس عادل عامر، رئيس الجالية المصرية في إيطاليا الشعب المصري إلى التكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.



وأكد رئيس الجالية المصرية في إيطاليا أن القوات المسلحة الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء، سواء كان خارجيا أو داخليا، مطالبًا المصريين بضرورة المحافظة على روح الثلاثين من يوليو من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.



من جهته، أكد إسلام السويسي، عضو الجاليات المصرية بالخارج ومنسق حملة كمل جميلك بأوروبا، أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في الحفاظ على أمنها وحدودها وسيادتها وجيشها بالرغم من التهديدات التي تحيط بها، مشيرًا إلى أن العالم بات يدرك الدور الرائد والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه مواجهة ظاهرة الإرهاب بصفة خاصة.



ونوه السويسي بأن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية منذ توليها الحكم عملت على استعادة مصر لمكانتها في الداخل والخارج، والعمل في الملفات بالتوازي، مما بدأ يؤتى ثماره هذه الأيام، بالإضافة للمشروعات القومية التي بدأنا نجنى ثمارها.