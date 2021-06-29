الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«كاف» يدرس نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز من المغرب

جريدة الدستور

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من دولة المغرب.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بمركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو المقبل، مع وجود محاولات لتقديم موعد اللقاء بسبب دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وذكر موقع "هسبورت" المغربي أنه من المحتمل نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من المغرب، بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها الحكومة المغربية للتعامل مع فيروس كورونا، ومنها عدم السماح بالحضور الجماهيري.

 

التفاصيل..

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