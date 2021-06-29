«كاف» يدرس نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز من المغرب

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، احتمالية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من دولة المغرب.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بمركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو المقبل، مع وجود محاولات لتقديم موعد اللقاء بسبب دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وذكر موقع "هسبورت" المغربي أنه من المحتمل نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من المغرب، بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها الحكومة المغربية للتعامل مع فيروس كورونا، ومنها عدم السماح بالحضور الجماهيري.