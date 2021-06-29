تعرف على الأوراق المطلوبة للدورات التدريبية لمركز إبداع موسيقية حلوان

أعلن مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن بدء حجز الدورات التدريبية (يوليو - سبتمبر)، التي تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.

وتتم الدراسة في هذه الدورات أيام الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية سبتمبر المقبل، والأوراق المطلوبة للتقدم للبالغين هي:

- صورة البطاقة الشخصية.

-عدد ٢ صورة شخصية.

- والأطفال (صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، عدد ٢ صورة شخصية).

يذكر أن مركز الإبداع الموسيقي يستقبل الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربيه والعالمية وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى .

تتركز رسالة المركز في نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفة من أطفال وشباب وكبار ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.