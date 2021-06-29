الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على الأوراق المطلوبة للدورات التدريبية لمركز إبداع موسيقية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن بدء حجز الدورات التدريبية (يوليو - سبتمبر)، التي تقام تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف  الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.

وتتم الدراسة في هذه الدورات أيام الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية سبتمبر المقبل، والأوراق المطلوبة للتقدم للبالغين هي:

- صورة البطاقة الشخصية.

-عدد ٢ صورة شخصية.

- والأطفال (صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، عدد ٢ صورة شخصية).

يذكر أن مركز الإبداع الموسيقي يستقبل الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربيه والعالمية وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى . 

تتركز رسالة المركز في نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفة من أطفال وشباب وكبار ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية.

التشكيلية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان مركز الإبداع لثقافة ذوى الاحتياجات الخاصة البطاقة الشخصية تعرف علي الاحتياجات الخاصة الفن التشكيلي هيثم ذوي الاحتياجات خدمة المجتمع

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