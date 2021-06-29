«التعليم» تصدر تنبيه هام لطلاب الثانوية بشأن مادة اللغة الفرنسية

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيه هام لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة الفرنسية يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يونيو الساعة ٧ مساءً عبر منصة حصص مصر .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، انه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.



يذكر انه من المقرر ان ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو القادم ،ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:



- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات



- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة



- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة



- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم



- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات



- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات



- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة



- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة



- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات



- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:



- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات



-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة



- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات



- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات



- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم



- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات



- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات



- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.