بريطانيا تسجل 20 ألفا و479 إصابة و23 وفاة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 20 ألفا و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 4 ملايين و775 ألفا و301 إصابة.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية في نشرتها اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 128 ألفا و126 وفاة.



وأظهرت البيانات الحكومية أنه تم تطعيم 127 ألفا و260 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الأشخاص الحاصلين على جرعتهم الأولى من اللقاح 44 مليونا و581 ألفا و771 شخصا.



وأضافت أن إجمالي عدد المحصنين بالكامل ضد الفيروس بالمملكة المتحدة بلغ 32 مليونا و721 ألفا و762 شخصا، وذلك بعدما تم تطعيم 138 ألفا و16 شخصا بالجرعة الثانية من اللقاح أمس.



يذكر أنه كان من المفترض أن ترفع بريطانيا القيود الاحترازية الأخيرة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في 21 يونيو الجاري، إلا أنه تم إرجاء الموعد إلى 19 يوليو المقبل بعد انتشار الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند في مايو الماضي.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و930 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

