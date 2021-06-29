رئيس «مشروعات النوب»: وثيقة ائتمانية لحماية مشروعات «حياة كريمة» من التعثر

كشف محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، أن اللجنة تعمل الآن على متابعة المحور الاقتصادي لمبادرة «حياة كريمة» الذي يقوم على إعداد مجمعات صناعية في القرى الأم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية لخدمة شباب وسيدات القرى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مساعي المبادرة بتوفير حياة أفضل.

وأضاف «مرعي» في تصريحات لـ«الدستور» أن اللجنة وجهت جهاز تنمية المشروعات للتعاون مع جمعيات مخاطر الائتمان لوضع وثيقة ائتمانية خاصة للمشروعات المزمع إنشائها ضمن المبادرة بأسعار مخفضة تتلائم وحجم المشروعات المطروحة.

وأوضح أن هذه الوثيقة ستحمي أصحاب المشروعات الصغيرة بقرى مبادرة «حياة كريمة» من التبعات القانونية التي قد تقع عليهم حال تعثر المشروع، حيث أنها ستحمي الشاب من السجن والتشرد، والسيدة من أن تصبح من الغارمات.