الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «مشروعات النوب»: وثيقة ائتمانية لحماية مشروعات «حياة كريمة» من التعثر

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، أن اللجنة تعمل الآن على متابعة المحور الاقتصادي لمبادرة «حياة كريمة» الذي يقوم على إعداد مجمعات صناعية في القرى الأم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية لخدمة شباب وسيدات القرى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مساعي المبادرة بتوفير حياة أفضل. 

وأضاف «مرعي» في تصريحات لـ«الدستور» أن اللجنة وجهت جهاز تنمية المشروعات للتعاون مع جمعيات مخاطر الائتمان لوضع وثيقة ائتمانية خاصة للمشروعات المزمع إنشائها ضمن المبادرة بأسعار مخفضة تتلائم وحجم المشروعات المطروحة. 

وأوضح أن هذه الوثيقة ستحمي أصحاب المشروعات الصغيرة بقرى مبادرة «حياة كريمة» من التبعات القانونية التي قد تقع عليهم حال تعثر المشروع، حيث أنها ستحمي الشاب من السجن والتشرد، والسيدة من أن تصبح من الغارمات.

السيسي حياة كريمه مشروعات النواب وثيقة ائتمان الغارمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

محمد الباز يكتب.. مشوار الجمهورية الجديدة 

عقد إعلانات بـ2 مليون دولار.. «الزمالك» يبدأ إجراءات التجديد لـ«بن شرقى»

رسميًا.. اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لـ«بيراميدز»

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين