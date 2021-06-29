«الصحة»: استقبال 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال يوليو

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن استقبال 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، من خلال التحالف الدولى للقاحات والأمصال "الجافى" ضمن اتفاقية "كوفاكس"، خلال يوليو المقبل، ضمن الاتفاقية التي وقّعتها مصر لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال العام الجارى.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الشحنة ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، حيث تخضع الشحنات لـ4 اختبارات للوقوف على مأمونية وفاعلية اللقاح تستغرق مدة أسبوعين تقريباً، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه مع اللقاحات والأدوية المستوردة قبل توزيعها على الأسواق.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تواصل استقبال رغبات المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد على الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة التسجيل، موضحة أنه تم تسجيل أكثر من 8 ملايين مواطن وتطعيم 4 ملايين حتى الآن.

وأضافت المصادر أن وزيرة الصحة وجهت بتذليل المعوقات أمام تصنيع لقاح سينوفاك في مصر، لافتة إلى متابعتها ملف التصنيع لحظياً لإنتاج أول جرعات من اللقاح في مصر.

وفى سياق متصل، شددت وزارة الصحة والسكان على عدم التراخى في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع الانخفاض الذى تشهده مصر على مدار الأسابيع الماضية، والذى يشير إلى انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، منعاً لزيادة معدلات الإصابة بالفيروس مجدداً.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.