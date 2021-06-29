الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأكد الأزهر، في بيان له، الثلاثاء، ضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي المصري، وتكاتفه خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، وبخاصة بعد ما وضح للعيان من قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الكثير من الآمال، والحفاظ على مقدرات الشعب ومكاسبه.

ودعا الأزهر شعب مصر؛ أفرادا ومؤسسات، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصرنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.

من جهته، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: "نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأوضح مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب .

وأكد مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.