الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«طاقة النواب» توصي بتشكيل لجنة لبحث التعديات على مصرف عمر بك بسمنود

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة والصحة وشركة مياه الشرب وأخذ ثلاث عينات خلال الأسبوع المقبل وعرض نتائجها على اللجنة حتى تستبين من التعديات على المصرف من عدمها.

وطالبت ليلى أبو إسماعيل بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حول إزالة التعديات على مصرف عمر بك بسمنود وإنقاذه من التعديات ومن الجور الواقع عليه بسبب التجاوزات التي تقع علي المصرف وتهدد حياة الأهالي.

وشددت على ضرورة التفتيش على المصرف وتحرير محاضر للمخالفين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي علي المصرف.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نائب حسام عوض الله محافظة الغربية مخلفات الأهالي والصرف الصحي وزارة البيئة شركة مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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