«طاقة النواب» توصي بتشكيل لجنة لبحث التعديات على مصرف عمر بك بسمنود

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة والصحة وشركة مياه الشرب وأخذ ثلاث عينات خلال الأسبوع المقبل وعرض نتائجها على اللجنة حتى تستبين من التعديات على المصرف من عدمها.

وطالبت ليلى أبو إسماعيل بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة حول إزالة التعديات على مصرف عمر بك بسمنود وإنقاذه من التعديات ومن الجور الواقع عليه بسبب التجاوزات التي تقع علي المصرف وتهدد حياة الأهالي.

وشددت على ضرورة التفتيش على المصرف وتحرير محاضر للمخالفين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي علي المصرف.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.