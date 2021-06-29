محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح بمخالفات البناء

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة البت بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء اللجان والأمانات الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، والدكتور أحمد الغندور استشارى المشروعات.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان والأمانات الفنية حيث جارى التعامل مع ٣ آلاف طلب من طلبات التصالح.

كما بحث المحافظ جميع المحاور المُتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالأحياء وسُبل تذليلها، مشددًا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح وذلك فى موعد أقصاه 30/8 .

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، كما وجه الشكر للجان الفنية والمهندسين والشباب المشاركين فى أعمال لجنة البت فى ملفات التصالح على جهودهم المتواصلة لسرعة انهاء هذا الملف.

وشارك محافظ بورسعيد فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد وذلك بمقر كلية التربية النوعية، بحضور د.أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

واستمع محافظ بورسعيد لمستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، مؤكدًا أهمية دور جامعة بورسعيد فى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم و توعيهم بالقضايا المجتمعية، لافتًا إلى أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربًا عن فخره بالانجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها

ووجه الغضبان بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كليات الجامعة ، مؤكدا أهمية هذه الدورات فى تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية ، لافتا لضرورة الوعى بجهود الدولة فى كافة المجالات ، و ضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التى تحققها الدولة على ارض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد .