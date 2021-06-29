الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء تصوير أولى مشاهد مسلسل «الثمانية» لأسر ياسين

مسلسل الثمانية
مسلسل الثمانية

بدأ الفنان آسر ياسين صباح اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد «الثمانية» وهو من تأليف المستشار تركي آل شيخ وإخراج أحمد مدحت. 

ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية مطلع شهر يوليو المقبل لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل الدرامي الجديد «الثمانية»، ويقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومن تأليف المستشار تركي آل شيخ وإخراج أحمد مدحت. 

ويعد مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ ويقوم ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل “الثمانية” مكون من 8 حلقات درامية ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية نهاية العام الجاري. 

آسر ياسين مسلسل الثمانية بدء تصوير مسلسل الثمانية فيلم القرار 30 يونيو

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وائل لطفي

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