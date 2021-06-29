محمد صالح رجب يشارك بـ«المسافة صفر» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الكاتب محمد صالح رجب٬ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والمقرر انطلاقه غدا الأربعاء٬ حتى منتصف يوليو المقبل٬ وذلك بأحدث مؤلفاته "المسافة صفر"٬ والصادر عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع، و"المسافة صفر" كتاب يوثق للأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب أحداث يناير 2011 وكذا تضحيات المصريين من أجل الحفاظ على مصر وطنا آمنا مستقرا.

ومما جاء في الكتاب: الأحداث التي شهدتها تلك الفترة تؤكد أن تغيرات جذرية كان يراد لها أن تتم في تلك المنطقة، حيث كانت الأموال تضخ بمبالغ مهولة والشحن الإعلامي والتشكيك في كل شئ والتركيز على السلبيات وما أكثرها. في مصر، شاخ النظام واتسعت البطانة والحاشية وزادت مراكز القوى في الوقت الذي تآكلت فيه الطبقة الوسطى، وزاد الغضب المكبوت، إلى أن انفجر بمساعدة تلك الأموال والشحن الخارجي والأذرع الداخلية لجهات عدة، هنا أتحدث عن مصر، ولا يختلف الأمر كثيرا عن تلك البلاد التي شهدت ما قيل أنه ربيع عربي.

مرت مصر والمنطقة العربية في الفترة من بداية ما أطلق عليه الربيع العربي بما يشبه الرمال المتحركة، لم تكن الأرض ثابتة، ولا أحد يتوقع ما يمكن أن يحدث بعد ثوان قادمة، في تلك الأوقات بدا أن شيئا ما يدبر للمنطقة، وبعيدا عما قيل عن نظريات المؤامرة وسايكس بيكو أو شرق أوسط جديد، كانت الأحداث التي شهدتها المنطقة تؤكد أن تغيرات جذرية يراد لها أن تتم في تلك المنطقة، حيث كانت الأموال تضخ بمبالغ مهولة والشحن الإعلامي والتشكيك في كل شيء والتركيز على السلبيات وما أكثرها في تلك الفترة. في مصر، شاخ النظام واتسعت البطانة والحاشية وزادت مراكز القوى في الوقت الذي تآكلت فيه الطبقة الوسطى، وزاد الغضب المكبوت، إلى أن انفجر بمساعدة تلك الأموال والشحن الخارجي والأذرع الداخلية لجهات عدة، هنا أتحدث عن مصر، ولا يختلف الأمر كثيرا عن تلك البلاد التي شهدت ما قيل أنه ربيع عربي.

في تلك الأوقات كان الماسك عل وطنه كالماسك على الجمر، حيث تُلقى الاتهامات جزافا، بل وتنصب المشانق دون محاكمات، وحالة من الفوضى العارمة طالت كل شيء..وحدهم قلة دافعوا بشراسة من أجل ألا ينزلق الوطن إلى الفوضى، بطبيعة الحال دفاعهم عن سلامة الوطن لا يعني رضاهم عن الأوضاع، وإنما فقط الخوف على الوطن وهويته، سلامة الوطن وعدم الانزلاق إلى الحرب الأهلية كان دافعهم للقتال بالكلمة لتنوير الناس، وقد دفع هؤلاء ثمنا باهظا، البعض دفع حياته والبعض أوذي في أرزاقه وسمعته وعلاقاته بمحيطه، لكن ثمن الاستقرار غال، شعب تجاوز مائة مليون نسمة، ربعهم لا يدينون بالإسلام، لا يمتلك الكثير من الموارد لو سقط ـ لا قدر الله ـ في آتون الحرب الأهلية لن تنتهي وستكون البلاد مسرحا ومرتعا لتدخلات كل دول العالم ذات النفوذ والمال بفضل تلك الأذرع التي أقامتها في خلسة من الزمن حين شاخ النظام القائم في مصر وغض الطرف عن تلك الأذرع مقابل بقائه في الحكم.

"المسافة صفر" محاولة لتوثيق أحداث تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر من خلال سلسلة كتبت في وقتها والأحداث ساخنة ملتهبة، و قبل أن يدون المنتصر تاريخ تلك الفترة، التي لازالت محتفظة بأسرارها وسيأتي اليوم الذي تتكشف فيه خباياها والتي لا شك ستذهل المصريين.

يشار إلى أن محمد صالح رجب كاتب وروائي مصري صدرت له من قبل العديد من المجموعات القصصية منها " أحلام ممنوعة: وَ"أشياء منسية" و"ضد الكسر" كما صدرت له روايات ثلاثة هي"المرشد" وَ "شالوشا" وَ "مقام السيدة".