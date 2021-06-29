«الصحة»: ارتفاع معدلات تسجيل الحصول على لقاح كورونا

أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الصحة والسكان.

وأوضح المصدر أن معدلات التسجيل ارتفعت بنسبة تقارب مرتفعة حتى الآن عن الفترة الأولى التي بدأ فيها التسجيل للحصول على اللقاح.

وأشار المصدر إلى أنه يتم تسجيل ما يقرب من 17 ألف مواطن يوميا للحصول على اللقاح في مختلف المحافظات عبر الموقع الإلكتروني والوحدات الصحية.

ولفت المصدر إلى أنه أصبح هناك إقبال على الحصول على اللقاح من المواطنين بسبب التخوفات من الإصابة بالفيروس على الرغم من تراجع أعداد الإصابات بالفيروس وانكسار الموجة الثالثة.