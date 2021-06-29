محافظ الإسكندرية: استمرار العمل بالحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار العمل بالحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، لجميع الحيوانات (أبقار- جاموس – أغنام – ماعز ) والتي تستمر حتى 5/8/2021 بجميع الادارات البيطرية ؛ وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، حرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح اللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه يقع في زمام المحافظة نحو 145 ألف رأس حيوان من المقرر تحصينها ضد مرض الحمي القلاعية حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات مشقوقة الأظلاف مثل (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز) ويؤدى الى وفاة الحيوان، خاصة العجول الصغيرة حيث تصل نسبة الوفيات فيها الى 50%، أما في الحيوانات الكبيرة فالمرض غير قاتل ونسبة الوفاة تصل إلى 5% مشيرا الى انه من الآثار السيئة لهذا المرضى على الحيوان : الإجهاض ، والعقم وضعف في المواليد ونقص إنتاج اللبن لفترة كبيرة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر ؛مما يتبعه من خطورة اقتصادية لفقدان اللحوم واللبن.

وناشد مديرية الطب البيطري المربيين و أصحاب التجمعات الحيوانية ومربي الأغنام بتقديم مواشيهم للجان التحصين المنتشرة على مستوى المحافظة حيث يتم التحصين بالتنقل من بيت الي بيت طبقا لخطة تحصينات تم وضعها و نشرها علي جميع الوحدات البيطرية و الجمعيات الزراعية حماية للثروة الحيوانية و حماية للصحة العامة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية 26 يونيو الجاري الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، وتستمر حتىى 5 أغسطس بجميع الإدارات البيطرية، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية.