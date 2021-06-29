اليمن يطالب بإعادة إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف جرائم ميليشيا الحوثي، وأعمال القتل اليومي للمدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، وإعادة إدراجها كجماعة إرهابية وتقديم قياداتها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.



وأدان الإرياني- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء- إقدام ميليشيا الحوثي على قصف أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخين باليستيين، والذي أدى إلى استشهاد 3 مدنيين بينهم طفل يبلغ 12 عامًا وإصابة 10 آخرين بينهم طفلان بجروح خطيرة.



وقال إن هذه الصواريخ التي تطلق بشكل يومي وتطال الأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمقار الحكومية في عمليات قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين هي أعمال انتقامية تعكس فشل ميليشيا الحوثي في تحقيق أي تقدم عسكري، وارتفاع فاتورة خسائرها البشرية التي تتكبدها بمختلف جبهات مأرب.



وأشار إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ويذهب ضحيتها المدنيون، بمثابة ضوء أخضر للميليشيا لمزيد من قتل وتشريد اليمنيين.



وحذر من المخاطر الكارثية التي تتهدد حياة 2 مليون و231 ألف نازح بمحافظة مأرب، يشكلون 60% من إجمالي النازحين بمختلف المحافظات و7.5% من إجمالي سكان اليمن، جراء استمرار قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.