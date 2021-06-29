ضبط 22 ألف كمامة طبية بمصنع يعمل بدون ترخيص في البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم للمخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى بحملة مكبرة بنطاق مركز دمنهور أسفرت عن: بالمرور علي الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية تم ضبط:- 50 قرص جبنة رومي زنة القرص ١٣ كيلو بإجمالي 650 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعليها علامات تعفن،و 200 كرتونة عجينة لغسيل الملابس بداخل كل كرتونة 8 جالون بإجمالي 800 كيلو منتهية الصلاحية،و23 عبوة حليب و 317 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 100 شيكارة أعلاف زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 5 طن - 100 كرتونة مواد غذائية بداخل كل كرتونة 24 عبوة بإجمالي 2400 عبوة- 25 علبة بداخل كل عبوة 100 عبوة بإجمالي 2500 عبوة جيلي كولا - 2 طن أرز معبأ) مجهول المصدر،و ضبط مصنع اجبان يعمل بدون سجل صناعى وتم التحفظ علي عدد 5 صفائح زنة الواحدة 20 كيلو بإجمالي 100 كيلو أجبان،و مصنع لتصنيع الكمامات يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ علي 22120 كمامة طبية،و مصنع مفروشات بدون سجل صناعى وتم التحفظ على كميات.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 4 محاضر لحوم غير صالحه للاستخدام الادمى باجمالى 31 ك - محضرين منتهى الصلاحيه لعدد 34 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع - محضر عدم إعلان لأحد محلات سوبر ماركت، بالإضافة إلى تحرير عدد 7 محاضر اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية لبعض الأنشطة.

كما قامت الحملة بالمرور علي الصيدليات : تم تحرير عدد ٣ محاضر لعدد ٣ صيدليات حيث تم ضبط عدد "550 قرص - 200 كيس فوار - علبة عسل بها 12كيس - 7 علب فيتامينات" غير مسجله بوزارة الصحة، 3 علب مستلزمات طبيه منتهية الصلاحيه، و221 امبوبه لسحب عينات التحاليل غير مصرح تداولها بالصيدليات،ة عدد 4 عبوه اقراص تخص المستشفيات غير مصرح بها للبيع في الصيدليات.

كما تم المرور علي بعض المراكز والمنشآت الطبية الخاصة عن المرور علي 5 منشآت طبية مابين معامل وعيادات، تم ضبط مركز علاج طبيعي به عدد 47 امبول حقن تخسيس غير مسجل بوزارة الصحة وغير مصرح بها للبيع.

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.