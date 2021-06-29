الأردن يسجل 497 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الأردنية أنه تم تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 750 ألفا و886 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين- أنه تم تسجيل 467 حالة تعافٍ، ليصل عدد المتعافين إلى 734 ألفا و634 حالة.. فيما تم تسجيل 6 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9743 حالة.

وأضاف البيان أنه تم اليوم إجراء 21789 فحصا، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 7 ملايين و847 ألفًا و488 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 36ر3%.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و930 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.