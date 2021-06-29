محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

بعث اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وجاء في البرقية:"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهاني بمناسبه الذكري الثامنة لثورة الثلاثون من يونيو المجيدة

الثورة التي ستظل عنوانًا على إرادة المصريين في الحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرقه والأنقسام،وسيذكر التاريخ عبوركم بالوطن إلى بر الأمان بكل حكمة واقتدار، وخلق مناخ أمن للاقتصاد والاستثمار ووضع قواعد وأسس جديدة لإقامة المشروعات الوطنية في أرجاء الجمهورية.



وتابع محافظ القاهرة في برقيته "أن ما تحقق من نتائج ثورة الثلاثون من يونيو المجيدة في حماية الوطن ومقدراته وارادة الشعب كان له الاثر الكبير في وضع خارطة الطريق للتنمية الشاملة والجمهورية الجديدة تحت قيادة سيادتكم الحكيموفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق".

وقدم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التهنئة لكل جموع الشعب المصري بمناسبة حلول ذكري الثلاثين من يونيو العظيمة.

وقال جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة، مساء الثلاثاء:"«تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى الثلاثين من يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد».

أضاف «ففي الثلاثين من يونيه تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى».

وتابع رئيس مجلس النواب «وبفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامة الرئيس الذى ناداه الشعب فلبى النداء، لقد حميتم مصر من الفتن وحافظتم على تماسك نسيجها، فلم يستطع أحد النيل من متانته، فالسبع سنوات التي مرت منذ أن أودعكم الشعب أمانته - رغم قصرها - حفلت بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها شاهد ودليل، لتعود مصر إلى الحياة».

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب «اسمحوا لى أن أتقدم باسمكم وباسمى بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته الحكيمة بحلول ذكرى الثورة العظيمة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها وكثافة المشاركة فيها».