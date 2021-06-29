محافظ مطروح وأعضاء المنطقة الروتارية يفتتحون 3 عيادات متنقلة بالوحدة المحلية (فيديو)

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، وفد المنطقة الروتارية 2451 روتارى مصر، برئاسة الدكتور عاصم عبد الرازق وعدد من أعضاء النادي، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ورمضان الباجوري، رئيس مدينة النجيلة، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية بمطروح ومصطفي دياب عن أهالي سيوة.

جاء ذلك فى إطار تدشين أول نادي روتاري بمطروح، مع افتتاح عدد من المشروعات التى تساهم بها المنطقة الروتارية لخدمة أهالى مطروح.

وافتتح محافظ مطروح يرافقه أعضاء المنطقة الروتارية عدد ثلاث عيادات متنقلة بالوحدة المحلية بقرية القصر بمدينة مرسي مطروح لخدمة أهالى القرية فى تخصصات النساء والأطفال والباطنة.

وقدم محافظ مطروح الشكر إلى جهود المنطقة الروتارية، موجّهًا إلى مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة عمل المظلات مع تمهيد مدخل الوحدة المحلية للتيسير على المواطنين، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على هذه العيادات، وقام وفد المنطقة الروتارية بافتتاح محطة تنقية مياه بطاقة 100 م3/يوم لخدمة أهالى منطقة المثانى بمدينة النجيلة.

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