أيرلندا ترجئ خططًا للسماح بتناول الطعام فى الأماكن المغلقة بسبب مخاوف من انتشار سلالة «دلتا»

قررت أيرلندا تأجيل خططها بشأن السماح للمواطنين بتناول الطعام في الأماكن المغلقة، والتي كانت مقررة في الخامس من شهر يوليو المقبل، وذلك على خلفية مخاوف من انتشار سلالة "دلتا" من فيروس "كورونا".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن- في كلمة أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء- إن تأثيرات سلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" دفعت إلى اتخاذ قرار تأجيل إعادة فتح الأماكن التي تقدم الطعام والشراب في الداخل، الذي كان من المقرر تنفيذه في الـ5 من يوليو المقبل.

وأوضح مارتن أنه يمكن فقط لمن حصل على الجرعتين اللازمتين من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" أو من يتمكن من إثبات تعافيه من الفيروس بتناول الطعام داخل المطاعم.

وأضاف قائلاً : "نصحنا مسئولو الصحة العامة الليلة الماضية بعبارات حازمة بأن المضي قدمًا في إعادة الفتح (للأماكن التي تقدم الطعام والشراب بالداخل) كما هو مخطط له في 5 من يوليو المقبل، يحمل خطرًا حقيقيًا في زيادة انتشار الفيروس بشكل كبير، وارتفاع في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات وحالات الإصابة والوفيات."



وتابع: "نظرت الحكومة في هذه النصائح على مدار الليلة الماضية وهذا الصباح، واتفقت على تأجيل تنفيذ بعض عناصر خطة الخامس من يوليو لإعادة الفتح".



وأشار إلى أنه سيتم السماح لأعداد أكبر من المواطنين بحضور الفعاليات التي تقام في الأماكن المفتوحة، وزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم حضور الأفراح إلى 50 شخصًا، ولكن سيتم تأجيل الأنشطة التي تقام في أماكن مغلقة، بما في ذلك الضيافة.



فيما لم يعط رئيس الوزراء الأيرلندي موعدًا محددًا لاستئناف تناول الطعام والمشروبات في المطاعم والحانات.



كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و930 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدًدا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.