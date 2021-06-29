الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الجزائري يدعو مجموعة العشرين لضمان وصول اللقاحات لكل الدول

صبري بوقدوم،
صبري بوقدوم،

دعا وزير الشؤن الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، مجموعة العشرين للعب دور أكبر في ضمان الوصول العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل دول العالم، وتبادل المعرفة والخبرة ودعم المبادرات الإقليمية، على غرار ما يقوم به فريق عمل الحصول على اللقاحات في إفريقيا.
وقال بوقدوم في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بروما اليوم الثلاثاء، إن "جائحة كورونا كشفت أوجه القصور والضعف في النظام الدولي بما في ذلك الافتقار إلى التضامن الذي يتسبب حاليا في عدم المساواة والتفاوت في الوصول إلى اللقاحات ضد هذا الوباء".
وأشار إلى أن البلدان الأفريقية تبقى من بين الدول التي تتعرض بشكل مباشر لهذا التحيز، خاصة في ظل غياب تحصين واسع النطاق الأمر الذي سيبقي اقتصادات الدول الأفريقية تتأثر سلبا بهذه القيود.
وحذر بوقدوم من احتمال تزايد مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا بشكل كبير، مما يخلق مناخا ينطوي على إمكانية عالية لعدم الاستقرار والصراع.
يذكر أن بوقدوم يشارك، بدعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي تجري أعماله على مدى يومين تحت الرئاسة الإيطالية، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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