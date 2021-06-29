محافظ أسوان يلتقى مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، برئاسة اللواء عماد سعفان نائب رئيس الجهاز، بحضور العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمشروعات والشئون المالية.

وتم استعراض ومناقشة العديد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والجهاز الجارى والمخطط تنفيذها والتي تضم مشروع الإسكان المتميز "كمباوند اللوتس"، وأيضًا مشروع التطوير والتجميل الشامل لميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل والسوق السياحي، بجانب مشروع إحلال وتجديد خطوط إنحدار وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى مشروع رصف مجموعة من الطرق.

جاء ذلك من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الخدمية لتحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل بما يساهم في إضفاء الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية ويعود بالنفع على المواطن الأسوانى..

وأكد محافظ أسوان أن ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة الأعمال الجارية بهذه المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالجودة المطلوبة في ظل أسلوب إدارة منظومة العمل الحالي والتي ترتكز على الجدية وروح التكاتف والتعاون بين الجهات المعنية والتنسيق المسبق لتحويل أسوان لبانوراما جمالية وتكون دائمًا في أبهي صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها ، موجّهًا مسؤولي الجهات المختصة بإعطاء الأولوية في خطة كل جهة فيما يتعلق بنهو الأعمال الجاري تنفيذها لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل.

وطالب عطية مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالبدء في أعمال تطوير حديقة السلام على أن يراعى فيها الحفاظ على المسطحات الخضراء وإضافة بعض الأعمال التي تتواكب مع ما تم تنفيذه بحديقة درة النيل لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب، وبالتوازى مع ذلك يتم إستكمال الأعمال بالسوق السياحي بحيث يتم فيه توحيد الشكل واللون في اليافطات والتندات للمحلات والبازارات للحفاظ على الطابع الأسوانى والشكل الحضارى للسوق، مع قيام مسؤولي المحافظة والوحدة المحلية للبدء في إجراءات نقل الباعة الجائلين للسويقة الجديدة بمنطقة الجيش للقضاء على أي إشغالات داخل السوق.

وتطرق الاجتماع لتناول بعض المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم ،بجانب مشروع إنشاء مكتبة مصر العامة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.