الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوظبى تغلق أماكن عامة أمام غير الملقحين اعتبارًا من 20 أغسطس

كورونا في أبوظبي
كورونا في أبوظبي

قرّرت إمارة أبوظبي السماح فقط لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدخول الأماكن العامة بما في ذلك المدارس ومراكز التسوق والمطاعم، وذلك اعتبارا من 20 أغسطس، في محاولة لمكافحة الجائحة.

وقالت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في العاصمة، الإثنين: إن القرار سيشمل في مرحلة أولى مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق.

واستثنت "منافذ الغذاء والمستلزمات الأساسية كمحلات السوبرماركت والصيدليات".

واعتبرت اللجنة أنّ الخطوة "تأتي بعد تطعيم أكثر من 93 بالمئة من الفئات المستهدفة في الإمارة"، من دون أن تحدّد أعداد هؤلاء.

وكانت اللجنة قررت في وقت سابق هذا الشهر استخدام تطبيق هاتفي للسماح بدخول هذه الأماكن، قبل حلول تاريخ 20 أغسطس وبدء تطبيق الإجراءات الجديدة.

ويظهر اللون الأخضر في التطبيق في حال كان صاحب الهاتف مطعّما بجرعتين من أحد اللقاحات، لكن يتوجّب على الشخص كذلك إجراء فحص لفيروس كورونا بنتيجة سلبية ليحافظ على اللون الأخضر لمدة 30 يوما، ثم يعيد الفحص بعد ذلك كل شهر.

كما أنّ اللون الأخضر سيبرز في التطبيق لمن لم يتلقوا اللقاح، لكن لمدة ثلاثة أيام فقط من تاريخ إجراء فحص لفيروس كورونا نتيجته سلبية، أي أنه سيتوجب على هؤلاء إجراء فحص جديد كل ثلاثة أيام للتردد على المراكز المذكورة في القرار.

وسجّلت الإمارات أكثر من 631 ألف حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك 1807 وفيات.

وتأتي القوانين الأخيرة في وقت تتجه دول الخليج، بما في ذلك السعودية والكويت، نحو اعتماد قيود أكثر صرامة بحق أولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

وقالت الكويت إنها ستسمح فقط للأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد، ولمواطنيها الذين تم تلقيحهم للسفر إلى الخارج اعتبارًا من 1 أغسطس.. ومنذ الأحد، يُسمح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالدخول إلى مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم الكبرى.

وكانت السعودية قالت إن التطعيم سيكون إلزاميًا اعتبارا من الأول من أغسطس لدخول أي مؤسسة حكومية وخاصة وكذلك لاستخدام وسائل النقل العام.

ابوظبى اللقاحات كورونا فيروس كورونا الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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