التصريح بدفن جثة غريقة البيطاش غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثه طالبة بكلية الحقوق لقت مصرعها غرقا بمياه البحر بشاطئ البيطاش غرب المدينة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق فتاة بمياة شاطئ البيطاش غرب الإسكندرية.



على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى مكان الغرق، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى سهيلة يحيى، 19 سنة، طالبة في الفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، وبالكشف الظاهري عليها تبين وجود كدمات واختناق بسبب المياه التي تعرضت والغرق، وبتقنين الإجراءات، تم نقل جثة الفتاة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.