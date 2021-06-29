وزير التموين: 30 يونيو ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية التي علمتنا أن الكرامة كنز ثمين لا يُسلب ولا يُفرط فيه، فهي ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها في المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً وأبداً أنها ثورة الإرادة الشعبية وأشار إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لكل تلك الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بناء للإنسان المصري والذهاب به إلى ما يُعرف بجودة الحياة في معيشته ومسكنه وتعليمه وكافة خدماته التي تُقدم على الأرض.

وهنأ الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصري بمناسبة مرور ثماني سنوات على ثورته العظيمة، والتي استطاع من خلالها المصريين بالتكاتف مع القيادة السياسية وإعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح في البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات في كل المجالات، وأشار الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، الي أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتبوأ مكانته بين شعوب الدول الأخرى باعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ، وتحيا مصر ويحيا الشعب المصري.

كان قد قام وزير التموين باستعراض جهود وزارة التموين أمام الرئيس قبل يومين خلال اجتماع عقد برئاسة الجمهورية.

وتم عرض ما أنجز على مستوى موسم القمح وإنشاء الصوامع والتحول الرقمي للبطاقات التموينية ولتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار كطاقة نظيفة واقتصادية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذاً في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين.