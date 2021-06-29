تفاصيل انقطاع المياه عن الحمرايا بشرق النيل ببنى سويف

قال اللواء مهندس أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بنى سويف، إنه حيال تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، ببحث شكوى أهالى الحمرايا شرق النيل والذين يتضررون من انقطاع مياه الشرب أنه بالفعل قد تم قطع الخدمة عن بعض المناطق بالحمرايا يوم السبت 19 يونيو الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى 5 عصرا، وذلك لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لخزانات المياه الخاصة بمحطة مياه تل ناروز والتى يتم تطهيرها بصفة دورية حفاظًا على جودة المياه ولتكون صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد رئيس الشركة أنه قد تمت إعادة الخدمة وضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم وعودة المحطة للعمل بكامل طاقتها، والمياه موجودة بصفة مستمرة وبالضغوط والكميات المناسبة ليلاً، والتي قد تضعف في أوقات الذروة بسبب ارتفاع معدل الاستهلاك بسبب حرارة الجو وأيضا السلوكيات الخاطئة لدى بعض المواطنين في استخدام مياه الشرب في رش الشوارع، وقد تم التواصل والتنسيق مع الوحدة المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين لاستخدامهم المياه المخصصة لأغراض الشرب في أعمال رش وغيرها من الصور والسلوكيات المرفوضة.

وفى سياق منفصل تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكل مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى، مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 132 ألفاً 229رأساً، منها 104 آلاف و722 رأساً من الأبقار، و26 ألفًا و747 من الأغنام و760 من الماعز، وذلك "منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبريل الماضى وحتى أمس الإثنين 28 يونيو الحالي"، فيما تتواصل أعمال التحصين، وفقًا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.