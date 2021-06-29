المخرجة نيفين شلبى عضو فى لجنة تحكيم مهرجان آسيا والمحيط الهادئ الدولى للفيلم المستقل بالهند

أعلن مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي الدولي للفيلم المستقل بالهند لعام 2021، عن اختيار المخرجة نيفين شلبي لتكون عضوًا في لجنة التحكيم في المسابقة الرسمية في دورته الثانية.

المهرجان تنظمه الشركة الهندية "زيرو برودكشن كامبني" بنهاية الصيف، ومن المتوقع أن تنظم فعالياته أون لاين نظرًا للظروف التي تمر بها الهند من تطور فيروس كورنا المستجد لسلالات أخري.

المخرجة نيفين شلبي

جدير بالذكر ان المخرجة نيفين شلبي كانت قد شاركت أكثر من مرة في مهرجانات دولية ومهرجانات هندية وفازت بالعديد من الجوائز منها جائزة أحسن فيلم روائي قصير عن فيلم العودة من مهرجان نيودلهي الدولي عام ٢٠١٥، كما فازت أيضا بجائزة أحسن إخراج من مهرجان بومباي الدولي عن فيلم الباحثين عن الحرية عام ٢٠١٦ .

نيفين شلبي تنتهى من تصوير فيلم النهاردة يوم جميل

وانتهت نيفين شلبي مؤخرًا من تصوير ومونتاج الفيلم الروائي الطويل " النهاردة يوم جميل" من بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق و مجموعة كبيرة من النجوم.. والفيلم يتعرض لقضايا شائكة منها الاغتصاب الزوجي والمراهقة المتأخرة للأزواج، وهو عن قصة علاء سليمان، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومونتاج أحمد شحم، موسيقي عادل حقي، تصوير أحمد عادل، ديكور محمد المعتصم، ومن إنتاج شركة فيلم هاوس، وسيعرض بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

المخرجة نيفين شلبي

وعن تجربة أول فيلم روائي طويل لها بعد العديد من الأفلام القصيرة والتسجيلية، قالت نيفين شلبي إن تجربة الروائي الطويل مختلفة تمامًا، خصوصًا مع كثرة أعداد فريق العمل الذي أصابني بتوتر في بداية أيام التصوير حتي اعتدت عليه، ولكن أحببت العمل مع ممثلين محترفين مثل باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق، فالعمل معهم كان ممتعًا وبه تجويد دائمًا مختلف تمامًا عن العمل مع الممثلين الهواة والمبتدئين.