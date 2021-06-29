وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة.

وقال القصير، إن اللجنة المذكورة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة والتأكد من تسليمها الى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يومياً من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقاً لبرامج الشحن إلى المحافظات المختلفة واستلام المحافظات لتلك الكميات وسرعة صرف الأسمدة طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدى إلى حدوث خلل في السوق.

وأضاف القصير أن لجنة إدارة ملف الأسمدة تتولى أيضا المتابعة اليومية بالمحافظات والعمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع بما يسمح بالتغلب على المشاكل وعدم حدوث أي أزمات والانتقال والمعاينة على أرض الواقع إذا تطلب الأمر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس.

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون في ملف الأسمدة وعلى محاسبة المقصرين أو المتلاعبين بالمنظومة.