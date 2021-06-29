رئيس مدينة مرسى مطروح: إنارة طريق كليوباترا وعجيبة والغرام

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تكثيف أعمال الصيانة للكابلات وإنارة طريق عجيبة القصر مرورا بكليوباترا وحتى شاطئ الغرام، وذلك من خلال إدارة الإنارة بمجلس المدينة.



وقاد رئيس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة على شارعي العوام والمديرين ومنطقة الليدو بعد وصول العديد من الشكاوى من سكان المنطقة باحتلال الأرصفة وانتشار الضوضاء لبعض المحال التجارية.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن التحفظ على إشغالات الطريق المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة والتنبيه عليهم بعدم تكرار المخالفة وإلا سيتم تغليظ الغرامات والعقوبات على المخالفين.



وأكد رئيس المدينة استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة بكورنيش المدينة والشواطئ والميادين العامة والأحياء والعزب من خلال جهاز النظافة، حيث تم رفع أكثر من 490 طن قمامة يوميا طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جاء ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال الإنارة العامة والحملات المكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.



وكان رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح قد أعلن عن رفع أكثر من 100 ألف طن قمامة بالأحياء الـ 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 6 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة، مؤكدا أنه يتم يوميا رفع أكثر من 480 طن قمامة على مدار الـ 24 ساعة.



وناشد المواطنين بإلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة ورفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الأحياء حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.



وأكد جاب الله التحفظ على خلطة ومعدات وأدوات بناء لعقار مخالف يعمل بدون ترخيص بشارع العمدة فرج بالكيلو 3 أثناء صب الدور الأول علوي في تمام الساعة الثالثة فجرا وذلك ضمن جهود المدينة لضبط المباني المخالفة.

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح

اعمال الانارة بمطروح