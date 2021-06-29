الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة في حريق شقة سكنية بالمرج

حريق
حريق

نشب حريق هائل، منذ قليل، في شقة سكنية، ما أسفر عن وفاة طفلة مختنقة من آثار الدخان، في منطقة المرج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى مفاده نشوب حريق بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المرج، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة طفلة رضيعة مختنقة بالدخان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثر حوادث الحرائق في المنازل والشركات، ما قد ينتج عنه خسائر بشرية أو مادية، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز النصائح التي يمكن اتباعها من أجل تجنب الحرائق خلال فصل الصيف وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ومنظمة السلامة والأمان العالمية «يو إل». 

كيف تتجنب الحرائق خلال فصل الصيف؟

احرص على صيانة التوصيلات الكهربائية بصفة مستمرة، وتجنب تحميل المقابس أكثر من طاقتها من خلال توصيل عدة أجهزة في مشترك واحد.

ولا تترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في وضع التشغيل لمدة طويلة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ثم اشتعالها.

ولا تضع أسطوانات الغاز تحت أشعة الشمس ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي حدوث الانفجار، وتجنب وضع أنابيب الغاز في أماكن مرتفعة الحرارة وتركها مفتوحة عرضة للحرارة.

ولا تلمس الأجهزة والأيدي مبللة، ولا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات وتجنب مرورها فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة أو تحت السجاد.

وافصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الانتهاء من استعمالها، واستبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق.

ويمكن تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عند حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان في الوسط الخارجي المحيط بها، وابعد الأجهزة عن أى مصدر حرارة مباشر، وافصل الأجهزة عن الكهرباء عند الخروج من المنزل.

استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

توفير جهاز إطفاء حريق- مطفأة حريق بالمنزل.

توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الاتصال برقم الإدارة العامة للحماية المدنية الموحد 180 في حالة حدوث حريق.

حريق هائل المرج الدخان النيابة عمليات النجدة الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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