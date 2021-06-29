الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr

سيارات
سيارات

عند البحث عن شراء سيارة يقوم الأشخاص في مصر بالبحث عن رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr، وهو الرابط الذي يسجل الراغبون في استبدال سيارتهم بمختلف أنواعها الملاكي الأجرة والأتوبيس التي مر عليها أكثر من عشرين عامًا- طلباتهم وذلك في إطار مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، ضمن مبادرة أطلقتها الحكومة في مصر بداية  العام الجاري ٢٠٢١، وللمبادرة العديد من الفوئد أبرزها توفير قيمة الطاقة المستهلكة لتشغيل السيارات القديمة بنسبة تصل إلى ٥٠٪  مما يعد له فائدة اقتصادية ملموسة لصاحب السيارة والدولة على حد سواء، كما أن الغاز الطبيعي من أحد أنواع الوقود الصديقة للبيئة.

رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr

ومن هذا المنطلق تعرض الدستور في السطور التالية رابط التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات gogreen masr وخطوات التسجيل عبر هذا الرابط، حيث تم تخصيص موقع لمبادرة إحلال السيارات الملاكي يتم الوصول إليه من خلال الدخول عبر الرابط التالي: www.gogreenmaasr.comar

وبعد الدخول إلى الموقع ستظهر قائمة للمواطن وينبغي الضغط على أيقونة  خدمة إحلال السيارات الملاكي.

- بعد الضغط على الرابط يجب على المتقدم بطلب إحلال سيارة للعمل بالغاز الطبيعي توضيح البيانات الخاصة بالسيارة المراد إحلالها مثل رقم اللوحة وغيرها من البيانات الأخرى اللازمة.

- وينبغي كتابة كل البيانات المطلوبة، ثم  يضغط المواطن على كلمة تسجيل لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات المالكي للعمل بالغاز الطبيعي

- تم وضع عدة خطوات لإحلال السيارات الملاكي للعمل بالغاز الطبيعي أبرزها أن يتراوح عمر المتقدم المستفاد من المبادرة ما بين 21 سنة  و55 سنة.

-أن يكون لدى المتقدم بالفعل رخصة قيادة سارية.

-رابط التسجيل موقع مبادرة احلال السيارات gogreen

رئيس التحرير

وائل لطفي

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