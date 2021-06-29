الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب وزير العدل بإنشاء مجمع محاكم المراغة بسوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بطلب لوزير العدل المستشار عمر مروان، بسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وذلك إرساء لمبدأ العدالة الناجزة وتسهيلا على المواطنين.

 

وأوضح سوس، في طلبه اليوم الثلاثاء، أنه تم هدم المحكمة منذ 5 سنوات، لإنشاء مجمع محاكم بمركز المراغة، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، بالرغم من صدور ترخيص بناء تحت رقم 17 لسنة 2020.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك معاناة شديدة للأهالي والموظفين والمحامين بمركز المراغة، حيث تتواجد أعمال النيابة العامة بمبنى مؤجر، وهو عبارة عن شقق سكنية، وتعقد جلسات المحكمة بمركز جهينة، وتعقد جلسات الاستئناف بمدينة سوهاج، وأعمال خبراء وزارة العدل تعقد بمركز طهطا.

 

كما طالب النائب، وزير العدل بضرورة وجود أطباء لمصلحة الطب الشرعي من محافظة سوهاج، نظرا لأن الأطباء يأتون من محافظة أسيوط والتي تبعد مسافة كبيرة عن محافظة سوهاج،  مما يتسبب في تأخير الحالات التي تتطلب عمل معاينة عليها من قبل الطب الشرعي .

 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

 

ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

 

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.


وكذلك، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧ .

مستقبل وطن سكك حديد مصر رئيس الجمهورية مجمع محاكم وزير العدل مجلس النواب وزارة العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزيرة الصحة: مصر الثانية فى نسب التطعيم ضد كورونا بإفريقيا

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

«الصحة»: ارتفاع معدلات تسجيل الحصول على لقاح كورونا

تتعلق بـ«التعليم والآثار».. 10 قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة