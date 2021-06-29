برلماني يطالب وزير العدل بإنشاء مجمع محاكم المراغة بسوهاج

تقدم الدكتور سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، بطلب لوزير العدل المستشار عمر مروان، بسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وذلك إرساء لمبدأ العدالة الناجزة وتسهيلا على المواطنين.

وأوضح سوس، في طلبه اليوم الثلاثاء، أنه تم هدم المحكمة منذ 5 سنوات، لإنشاء مجمع محاكم بمركز المراغة، ولم يتم التنفيذ حتى الآن، بالرغم من صدور ترخيص بناء تحت رقم 17 لسنة 2020.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك معاناة شديدة للأهالي والموظفين والمحامين بمركز المراغة، حيث تتواجد أعمال النيابة العامة بمبنى مؤجر، وهو عبارة عن شقق سكنية، وتعقد جلسات المحكمة بمركز جهينة، وتعقد جلسات الاستئناف بمدينة سوهاج، وأعمال خبراء وزارة العدل تعقد بمركز طهطا.

كما طالب النائب، وزير العدل بضرورة وجود أطباء لمصلحة الطب الشرعي من محافظة سوهاج، نظرا لأن الأطباء يأتون من محافظة أسيوط والتي تبعد مسافة كبيرة عن محافظة سوهاج، مما يتسبب في تأخير الحالات التي تتطلب عمل معاينة عليها من قبل الطب الشرعي .

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.



وكذلك، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو الموقع بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧ .