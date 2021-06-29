«الإعلاميين» مهنئة الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو: طوق نجاة أنقذ مصر وشعبها

هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

وقال نقيب الإعلاميين، إن ثورة 30 يونيو، كانت بمثابة طوق النجاة الذى أنقذ مصر وشعبها العظيم من حكم جماعة الإخوان، التى حاولت هدم الدولة وتفكيكها ولكن بعد 8 سنوات استعادت مصر مكانتها دوليًا وإقليميا ودوها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سعدة أنه نحن نحتفل بمرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، نحتفل أيضًا بمرور سبع سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر قدم خلالها من الإنجازات ما يخلد اسمه ويكتبه بحروف من ذهب على صفحات التاريخ المصري، فما فعله الرئيس السيسى وما قدمه لمصر فى 7 سنوات، عجز عن إنجازه الآخرون فى عشرات السنين.

وأوضح: “لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة شعبية ضد فشل السلطة الحاكمة التي اختطفت الحكم في غفلة من الزمن؛ بل كانت ثورة بناء وتعمير وتحرير، وحددت أهدافها بوضوح وتطلعاتها بشفافية، وتعهداتها بمسئولية”.

وأكد أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته قائلًا: "ما زلنا ننتظر يا فخامة الرئيس المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب".