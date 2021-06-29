«مبارك» يعقد جلسة مجلس جامعة المنوفية ويوافق على صرف مكافأة «الأضحى»

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الجامعة لشهر يونيو ٢٠٢١ بحضور أعضاء المجلس، واستهل الجلسة بتقديم خالص التهنئة باسم جميع منسوبى جامعة المنوفية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الثلاثين من يونيو تلك الملحمة الشعبية التى أبهرت العالم وكانت نقطة الانطلاق لتقدم مسيرة التنمية، مثمنين جهود رئيس الجمهورية وإنجازاته خلال هذه الفترة، ومتمنين لسيادته مزيدا من التقدم والرقي لرفعة البلاد، مع التأكيد على تأييد جامعة المنوفية تجاه أي مجهودات تطلبها الدولة لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

واستأنف مبارك الجلسة بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع القائمين على أعمال الامتحانات.

وتابع رئيس الجامعة الجلسة بإحاطة الأعضاء بأهم فعاليات وأنشطة الشهر وتقديم التهنئة لكليات (التربية، التمريض، الطب) لحصولهم على المراكز الثلاث الأولى في مسابقة التميز البيئي للتيرم الثاني، ولكلية التربية الرياضية لفوزها بالمركز الأول في مسابقة العروض الرياضية، ولقسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفيات جامعة المنوفية لفوزه بالجائزة البلاتينية في جودة الرعاية الطبية المقدمة في مجال إدارة وعلاج مصابي السكتة الدماغية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية.

وأشار مبارك إلى بدء عمل الفرق المتنقلة لتلقى لقاح كورونا بمبني مركز المعلومات بالإدارة العامة للجامعة والذى تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم أبناء الجامعة، واستمرار العمل بها لتوفير التطعيمات لجميع المتقدمين من أبناء الجامعة لأخذ اللقاح.

هذا وقد وافق رئيس الجامعة على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقدرها شهر ونص من الراتب الأساسى بحد أدنى ٧٠٠ جنيه، موجها التهنئة بهذه المناسبة أعادها الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وخلال الجلسة تم عرض تقرير عن أنشطة المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، وبيان بأعداد المترددين على مختلف التخصصات والعيادات الخارجية، وتقرير عن حالات العزل.

وتابع مبارك الجلسة بعرض جدول الأعمال وموضوعات قطاعات الجامعة المختلفة.