الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بسبب أعمال محور الفردوس

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرورالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن تحويلات مرورية بسبب استكمال أعمال محور الفردوس لمدة 30 يومًا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، وجرى وضع خطوط سير بديلة لسيارات  المواطنين، لضمان تحقيق نسب سيولة مرورية عالية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد.

وبدأ تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من شارع السرجانى وحتى شارع العباسية بالاتجاهين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 ولمدة 30 يومًا، وسيتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع أحمد سعيد بالاتجاهين، وكذلك الاستبقاء على حارة مرورية بعرض 2,5 متر بشارع أحمد سعيد للقادم من تقاطعه مع شارع العباسية وحتى ميدان تاكى لخدمة قاطنى المنطقة السكنية.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من ميدان الفردوس اتجاه العباسية: تحويل حركة المرور يمينًا شارع عبدالله محمد ثم يسارًا شارع المستشفى اليونانى والتحويل السابقة ثم يمينًا شارع السرجانى ثم يسارًا شارع العباسية، وتحويل حركة المرور يمينًا شارع سليم عبده، التحويلة السابقة فيمينًا شارع السرجانى فيسارًا شارع العباسية.

- اتجاه العباسية: تحويل حركة المرور يمينًا شارع عبدالله محمد فيسارًا شارع المستشفى اليونانى فيمينًا شارع سبيل الخازندارة فيسارًا شارع السكة البيضاء فيمينًا شارع فخرى عبدالنور تجاه ميدان العباسية.

- القادم من شارع رمسيس: تحويل حركة المرور يمينًا شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجانى فيمينًا شارع الطرابيشى فيسارًا شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيسارًا شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة محور الفردوس حركة السيارات الخدمات المرورية القواعد الخرسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

ماذا قال حسن راتب في اتهامه بـ«تمويل التنقيب عن الآثار»؟

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الخاصة بنفس الحدود الدنيا للعام الماضى

بعد تبادل الاتهامات.. العقوبة القانونية لنضال الأحمدية وحسام حبيب

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة