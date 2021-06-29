الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

«كلنا شيرين».. تعاطف واسع من رواد تويتر مع شيرين عبدالوهاب

شيرين
شيرين

"كلنا شيرين"، هاشتاج جديد ظهر عبر موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات "تويتر" بعد أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع والد زوجها الفنان حسام حبيب، بسبب تسريب تسجيل لوالد حبيب يصرح خلاله بنصب زوجها عليها.

وبمجرد انتشار ذلك التسجيل تحول الأمر للكثير من الجدال من قبل رواد السوشيال ميديا، ولكن استقبله رواد "تويتر" بتصدير هاشتاج تعاطف مع شيرين عبدالوهاب وعلق الكثير حول طيبة وصفاء الفنانة الشهيرة شيرين عبدالوهاب التي تعرف بنقائها وعفويتها، وتميزها بجدعنة السيدة المصرية.

"‏أحلى شيء قاله حسام حبيب في حياته كلها إن شيرين هي أنجح واحدة في الوطن العربي"، بهذه الكلمات علق محمد اليوسف على أزمة شيرين باستخدام الهاشتاج المخصص للتعاطف معها، وعبر عن إعجابه بكلمات زوجها حسام حبيب حول كونها فنانة من الأكثر شهرة ونجاح بالوطن العربي.

وعلقت جود ضياء على الهاشتاج أنها تعيش حالة من القلق على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد انتشار ذلك التسجيل الذي يوضح استغلال زوجها وأهله لها.

والجدير بالذكر أن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بدأت بعد انتشار تسجيل منسوب لوالد شيرين عبدالوهاب ويصرح خلاله قائلا "ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من فلوسها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت عايزة تطلق منه وحسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها كانت المفروض يبقى يكونله نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل".

وتابع "أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن نفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيز بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس و إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي".

وقابلت شيرين الأمر برد من خلال تعليق صوتي أيضا صرحت خلاله وقالت "حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة و عايش بس عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء وفيه حاجات كتير مفروض إن ماردش عليها".

وتابعت أن حماتها ربت رجل ذات أخلاق هكذا لابد أن تكون سيدة عظيمة، وحسام إنسان عظيم ووالدته سيدة عظيمة، وتمنت من جمهورها الدعاء لها بالذرية الصالحة، وختمت حديثها قائله "وبقول لكم مفيش أي حاجة من دي خالص حسام إنسان نقي ونضيف وربنا بعتهولي".

رواد تويتر
رواد تويتر
رواد تويتر
رواد تويتر
رواد تويتر
رواد تويتر
رواد تويتر
رواد تويتر
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