الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يستقبل أحد أبناء المحافظة من ذوي الهمم ويوجه بتلبية احتياجاته

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء بمكتبه، المواطن أحمد سعد محمد من ذوي الهمم وذلك استجابة لمطلب المواطن بمقابلته.

وتقدم المواطن أحمد سعد  بالشكر لمحافظ مطروح على سرعة الاستجابة وبحث شكواه وإصدار تعليماته للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، والخاصة بالإسراع  في تمهيد الشارع بمنطقته، خاصة مع حالته الصحية. 

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة توجه المعدات لتمهيد الشارع مشيرا إلى أنه جارى العمل تباعا برصف وتمهيد  عدد من الطرق بعدد من المناطق بعد استكمال مشروعات البنية التحتية    ضمن خطة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للتيسير على المواطنين بالمحافظة. 

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين عن قرب وبحث شكواهم والعمل على حلها للتيسير عليهم، وأن بابه مفتوح دائما للمواطنين والتواصل الدائم معهم، والاستماع لكافة شكواهم، ومطالبهم سواء بالتواصل الشخصي أو عبر مكاتب خدمة المواطنين وكافة منصات التواصل الاجتماعي.

وكان استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأحد الماضي، وفد الاكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إيهاب ياقوب مساعد رئيس الاكاديمية وعمداء  عدد من الكليات والمعاهد  والدراسات العليا بالأكاديمية بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وعددا من مديري المديريات والادارات المعنية ، وشباب تدريب البرنامج الرئاسى. 

جاء ذلك لبحث سبل تطوير الاداء والعمل بديوان عام محافظة مطروح  والعمل على مواكبة   الاداء الحكومى لتطور التكنولوجى مع  ما أحدثه من نقلة فى ادارة وصنع القرار  ومنها  منظومة التحول الرقمى ومنظومة التأمين الصحى الجديدة بما يواكب المشروعات التنموية الكبرى على ارض المحافظة  و رؤية مصر2030  وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجود ة الخدمات المقدمة للمواطنين و تيسير الاجراءات مع تقليل الوقت والجهد مع استثمار كافة الامكانيات الموجودة. 

محافظ مطروح مطروح زوي الهمم مواطن أعمال الرصف

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