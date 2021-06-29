إحالة أوراق 16 متهمًا فى «تفجير أتوبيس الشرطة» بالبحيرة للمفتى

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبد الناصر سالم وحاتم حمزة عبد الرحمن، وسكرتارية حسام الرملي، اليوم الثلاثاء، إحالة 16 متهمًا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد عام 2015، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 29 من شهر يوليو المقبل، للنطق بالحكم.

وتضم قائمة المتهمين كل من: "محمد محسن سويدان، محمد محمود أو السعد، ماهر عبدالمنعم أو الحسن، ماهر عبدالحميد عبد الحميد، عبدالهادي السيد الزيات، أيمن ابراهيم مالك، أحمد عادل الزارع، المعتصم بالله عادل الزارع، سعيد خليل يونس أبويونس، سعد فتح الله محمد الحداد، عبده محمد أبو دياب، مجدي باهي يونس، محمد محمد الوالي، عبد المولي عوده عبيد، جمال مختار عبد المعبود حسين".



وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع الأمن الوطني والعام، من ضبط أخطر خلية إرهابية عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مرتكبي واقعة تفجير أوتوبيس رشيد، الخاص بشأن قيام أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة مزروعة بحافة ترعة الرشيدية بعد مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف- محلة الأمير دائرة المركز أثناء سير الأتوبيس رقم 2757/ب12 التابع للمديرية والخاص بنقل أفراد الشرطة خط "دمنهور- رشيد" مما نتج عنه استشهاد كل من "أمين الشرطة مجاهد إبراهيم عبد السلام العجمي، أمين الشرطة سامي على إبراهيم الغرباوي، مساعد جمعة علي عبد المنعم الغروبي من قوة مركز شرطة رشيد وإصابة 33 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل.



ووجهت نيابة أمن الدولة العليا في قرار الإحالة إلى المتهمين تهم الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والانضمام إلى جماعات العمل النوعي المسلحة للجماعة مع العلم بأغراضها، وتم توجيه تهمة قيادة جماعة محظورة وتأسيس مجموعات العمل النوعي إلى المتهم الأول في القضية محمد محسن سويدان.



ووجهت النيابة أيضًا إلى 5 متهمين بينهم المتهم الأول بتمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأموال والأسلحة والذخائر، وإلى 9 متهمين تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين بقتل أمناء الشرطة سامى على إبراهيم ومجاهد عبد السلام العجمي وجمعة عبد المنعم الغرباوي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 39 آخرين، وأنهم عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة مستقلي الحافلة رقم 2757/ ب12 حال مرورهم بطريق «رشيد-المحمودية» وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة زنة 5 كيلوجرام من مادة نترات الأمونيوم متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد، ووضعوها قربًا من مطب صناعي بطريق الحافلة، وفجروا عبوتهم أثناء مرورها قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم، تنفيذًا لغرض إرهابي، كما استعملوا المفرقعات بغرض تخريب الأملاك العامة لغرض إرهابي، وتعريض حياة الناس للخطر، وإشاعة الفوضى، بأن فجروا عبوة مفرقعة في السيارة المذكورة.

كما وجهت النيابة لعدد 2 من المتهمين تهمة التحريض على ارتكاب جرائم الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف، ووجهت لعدد 12 متهمًا تهم حيازة أسلحة ومفرقعات، ولعدد 5 متهمين حيازة بنادق آلية وذخائر.