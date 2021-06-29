الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«إمبراطورية إمام».. توثيق التاريخ الكروي لعائلة إمام بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إطلاق كتابها الجديد "إمبراطورية إمام" للدكتورة ماجي الحلواني زوجة لاعب نادي الزمالك الراحل "حمادة إمام" في معرض القاهرة للكتاب 2021 .

يوثق الكتاب تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيق بنادي الزمالك، فالكابتن يحيي إمام - رحمه الله - والمولود عام 1919، هو أول أفراد عائلة إمام الكروية، وبعده الابنالثعلب (حمادة إمام)، ثم  الحفيدالإمبراطور(حازم إمام).

وعن الكتاب تقول الكاتبة في مقدمة كتابها: "حبًّا في نادي الزمالك العريق، ووفاءً لعائلة وإمبراطورية إمام العظيمة، قررت أن أقدم هذا الكتاب عن أهم أعمدة النادي وفترة من أبرز صفحات كتاب تاريخ الزمالك، وهم أفراد العائلة التي امتد عطاؤهم  خلال الفترة من عام 1937م وحتى تاريخ إصدار هذا الكتاب؛ أي ما يقرب من تسعين عامًا من العطاء المتواصل للجد، ثم الابن، ثم الحفيد.هذه الإمبراطورية التي قدمت للزمالك نحو: 10بطولات دوري القاهرة، 4 بطولات دوري عام، 9 بطولات كأس مصر، وبطولتي كأس إفريقيا أبطال الدوري وغيرها الكثير، كما ساهم أفرادها مع منتخب مصر الوطني والعسكري بمشاركات مشرفة للغاية، ولعل أبرزها: حصول مصر على كأس الأمم الإفريقية 1998. كما كانوا صورة ساطعة لمصر وقوتها الناعمة في مختلف دول عالمنا العربي الكبير".

أما عن الكاتبة فهي د. "ماجي الحلواني" أستاذة جامعية بكلية الآداب، جامعة القاهرة. ترأست عددًا من المناصب المهمة؛ حيث عملت كعميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة وعضوة في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولجنة وضع معايير الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعي والعالي، كما عملت كعضوة في لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة ونائبة رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات في الفترة بين 2003-2007.

لها عدد كبير من المؤلفات العلمية في مجال الإعلام العربي والدولي، منها:الإعلام والمجتمع، الإعلام الإذاعي والتليفزيوني والفضائي،البرامج التعليمية والثقافية.

دار نهضة مصر للنشر إمبراطورية إمام ماجي الحلواني حمادة إمام معرض القاهرةللكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزيرة الصحة: مصر الثانية فى نسب التطعيم ضد كورونا بإفريقيا

«الصحة»: ارتفاع معدلات تسجيل الحصول على لقاح كورونا

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

تتعلق بـ«التعليم والآثار».. 10 قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة