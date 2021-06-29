الثلاثاء 29 يونيو 2021
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سياسي

برلماني يطالب بتطوير العنصر البشري بقطاع السكة الحديد: «مش آلات بس»

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بالمجهود المبذول في تطوير قطاع السكة الحديد، مطالبا الاهتمام بالعنصر البشري كما يتم الاهتمام بالمعدات، موضحا أنه لا بد من  تطوير العنصر البشري حتى يشعر المواطن بالجهد المبذول في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي استعرض خلالها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة حول  قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23-5-2021.

كما تناول رئيس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 27-4-2021 .

وأعلن النائب زكي عباس موافقته لتقارير اللجنة، موجها كل التحية والشكر للجنة النقل على مجهودها الضخم.

وقال النائب علاء حمدي قريطم، إن  قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، وكذلك الموقع مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، سيتم استخدامهم للعمل علي تطوير منظومة سكة حديد مصر وبالتالي ستكون اضافة قوية لتلك الهيئة العريقة  ومن اجل العمل علي تقديم خدمة متميزة.

وقدم النائب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل ليل نهار على راحة المواطن المصري وتقديم خدمة جيدة له في شتى مناحي الحياة وعلى رأسها السكة الحديد التي يستخدمها المواطن المصري، وطالب النائب باستخدام تلك القروض الذي وصفها بالحسنة في العمل علي تعديل منظومة الإشارات وكهربتها وتغير المنهجية الخاصة بنظام التشغيل لتقديم خدمة مميزة للمواطن.

النائب زكي عباس عضو مجلس النواب تطوير قطاع السكة الحديد لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس الجمهورية

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