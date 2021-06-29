روسيا: 151 ألف مصاب بكورونا يتلقون العلاج فى المستشفيات

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن 151 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 652 حالة وفاة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة يومية منذ تفشى الوباء.

يشار إلى أن موسكو فتحت مركزين لتطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة الوباء والسيطرة عليه.

ووفقًا لموقع قناة "آر تى عربية"، فقد أصبح من الممكن أن يتلقى المهاجرون فى روسيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى كل من مركز الهجرة متعدد الوظائف فى منطقة "ساخاروفو"، وكذلك فى نقطة التطعيم فى المركز التجارى بمنطقة "سادوفود" بموسكو.

وفى المرحلة الأولى سيتم اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت"، ويتم تطعيم العمال المهاجرين بناء على طلب من أصحاب العمل.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى موسكو وباقى مناطق روسيا سجلت السلطات الصحية فى روسيا خلال الأيام الأخيرة إقبالًا كثيفًا على التطعيم ضد الوباء.

وأكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن روسيا لن تتمكن من تطعيم 60% من السكان ضد فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الخريف، مشيرة إلى أن وتيرة التطعيم ضد الفيروس التاجي في البلاد تتحسن خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث الصحفي باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الثلاثاء، "من الواضح أننا لن نتمكن من تطعيم 60 بالمئة من السكان، لأن عدد الراغبين في التطعيم بدأ في التزايد نوعا ما خلال هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن أعداد الراغبين في التطعيم في السابق كانت أقل مما هي عليه الآن.



وتشير وسائل إعلام روسية إلى وجود نقص كبير في كمية اللقاحات اللازمة للتطعيم في جميع مناطق روسيا، بما فيها في العاصمة موسكو.



وتُرجع وسائل الإعلام سبب هذا النقص في عدم قدرة الحكومة على توفير المال اللازم لإنتاج كميات أكبر من اللقاحات.



في نفس الوقت تؤكد المصادر الحكومية توفر اللقاحات اللازمة للتطعيم، مشيرة إلى أن المواطنين بات عليهم انتظار أسبوعين على الأقل للحصول على التطعيم مقارنة بالفترة السابقة.



كان المسئولون الروس قد دعوا خلال الأيام الماضية المواطنين للتطعيم ضد الفيروس التاجي على خلفية تزايد أعداد المصابين في البلاد عامة، وفي موسكو خاصة.



على صعيد متصل، قال دميتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس حزب روسيا المتحدة الحاكم ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن بلاده والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بحاجة إلى تنسيق الجهود لضمان تلقيح شامل لفيروس كورونا.



وأضاف ميدفيديف، خلال مناقشة مع دول الآسيان وفقًا لوكالة تاس الروسية: "نحن بحاجة إلى توحيد الجهود لضمان تطعيم واسع النطاق للمواطنين"، مشددًا على أن "هذه مهمة صعبة، ولكننا مستعدون لمزيد من التفاعل مع شركائنا في هذا المجال".



وأوضح أن الحملة تتضمن أيضًا "الاحتمالات التي يوفرها لقاح (سبوتنيك في) الروسي"، متابعا: "لقد أثبت موثوقيته وسلامته"، مشيرا إلى "أنه بشكل عام، يمكن لروسيا وكتلة الآسيان تبادل الخبرات والإمكانيات المتاحة في حملة التطعيم".