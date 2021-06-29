الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يفتتح «مركز طبي الجرن» بعد تطويره بحي الشرابية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يفتتح مركز طبي الجرن

افتتح قبل قليل، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، مركز طبي “الجرن”، بعد تطويره التابع للمنطقه الطبية بحي الشرابية، بحضور رئيس حي الشرابية.

وتفقد نائب المحافظ المركز للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لخدمة أهالي الحي، والتأكيد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى  نائب المحافظ للمنطقه الشمالية جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، حيث تفقد مبنى مكتبه شبرا العامة بحي شبرا، ومدرسة راهبات الراعي الصالح، ونادي شبرا الرياضي، وذلك لمتابعة الأنشطة والألعاب الرياضيه المقدمة داخل النادي والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  وجه بقيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة بالمرور الدوري على الأحياء ومراجعة قيام رؤساء الأحياء بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للمحافظة عن أعمال الإزالات والهدم والمحاجر والأسواق والإعلانات والساحات وغيرها والعرض اليومي على المحافظ لإحالة المتسبب في عدم تحصيل مستحقات الدولة للنيابة العامة.


وأكد محافظ القاهرة أنه لن يسمح بوجود أي تراخي في قيام الأحياء بأداء واجباتها بالشكل الذي يحقق صالح العمل، ويؤدي في بعض الأحوال إلى إهدار المال العام وعدم تحصيل مستحقات الدولة. 


وطالب محافظ القاهرة نوابه للمناطق الأربعة بالانتهاء من تسجيل أملاك الدولة بشكل يحقق الصالح العام مع التأكيد على المتابعة المستمرة في هذا الشأن.

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مركز طبي الجرن حي الشرابية مشروعات محافظة القاهرة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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