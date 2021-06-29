الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تعد فيديو لإحياء ذكرى الشهيد هشام بركات (فيديو)

هشام بركات
هشام بركات

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقطع فيديو توضيحيًا "فيديو جراف" لإحياء ذكري استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق.

وأبرزت التنسيقية، خلال الفيديو، أعمال الشهيد هشام بركات وقراراته الجريئة والمخلصة في لحظة فارقة في تاريخ مصر (https://fb.watch/6qR_wJOPPY/).

وتحل اليوم الذكرى السادسة لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، الذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015.

 وخلال نظر محاكمة المتهمين استمعت الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد لأقوال الشهود فى الواقعة، ومن أبرز شهود الإثبات والبالغ عددهم 102 شاهد إثبات، والذين استمعت لهم المحكمة، والدكتور هشام عبدالحميد كبير الأطباء الشرعيين، والذى استمعت المحكمة لأقواله في الجلسة التي عقدت بتاريخ 21 مارس 2017. 

ومن أبرز ما جاء في شهادة كبير الأطباء الشرعيين بعد حلفه اليمن، أنه أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه الشهيد هشام بركات، وتبين أن الإصابات بالجثمان تهتك بالكبد وكدمات بالقلب وتهتك بالرئة وكسور بالأنف والأضلاع، وكل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجنى عليه فى مسار الموجة التصادمية الناتجة عن انفجار مادة متفجرة، وقد أدت هذه الإصابات جميعها إلى نزيف دموى غزير وتمت محاولات عديدة لإسعافه دون جدوى، وانتهت بالوفاة نتيجة الصدمة الانفجارية. 

وتابع: "تواجد المرافقين مع المجنى عليه داخل نفس السيارة لا يعنى تواجدهم فى نفس مسار الصدمة الناتجة عن الموجة الانفجارية، كما أن تأثر أى مجموعة موجودة فى مجال الصدمة يعتمد على عدة عوامل، مثل شدة الصدمة وعمر الشخص المصاب، وأن كل الخطوات العلاجية التى تمت للمجنى عليه، وفقًا للأصول الطبية الصحيحة ولا يوجد أى خطأ طبى فى التعامل مع الحالة تقطع بين الرابطة السببية للانفجار والوفاة".

 ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مقطع فيديو استشهاد المستشار هشام هشام بركات التنسيقية قراراته الجريئة تاريخ مصر اليوم الذكرى السادسة الإرهاب محاكمة الأطباء الشرعيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

ماذا قال حسن راتب في اتهامه بـ«تمويل التنقيب عن الآثار»؟

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الخاصة بنفس الحدود الدنيا للعام الماضى

بعد تبادل الاتهامات.. العقوبة القانونية لنضال الأحمدية وحسام حبيب

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة